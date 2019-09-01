KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

NimiKAIA

KohtNo.81

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0002%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.39%

Ringlev varu6,110,889,244.757465

Maksimaalne varu

Koguvaru6,110,889,254.250934

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-09-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.4150242710323301,2024-12-02

Madalaim hind0.09078462555226548,2025-04-07

Avalik plokiahelKLAY

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

