Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

KohtNo.705

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.26%

Ringlev varu6,615,204,261.41

Maksimaalne varu0

Koguvaru21,150,537,435.26

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.31287622386434477,2024-01-20

Madalaim hind0.002752095838621793,2024-08-05

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

