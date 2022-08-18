GOTG

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

NimiGOTG

KohtNo.7512

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,800,000,000

Koguvaru1,800,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim13.431504999775767,2022-08-18

Madalaim hind0.000749738824703273,2025-03-03

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

GOTG/USDT
Got Guaranteed
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (GOTG)
--
24 h summa (USDT)
--
Loading...