GOONC

$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

NimiGOONC

KohtNo.3797

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,995,846.45

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.07010113748217026,2025-05-14

Madalaim hind0.000381382932476875,2025-08-23

Avalik plokiahelSOL

Tutvustus$GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
GOONC/USDT
Gooncoin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (GOONC)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
GOONC/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (GOONC)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...