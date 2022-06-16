GODE

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

NimiGODE

KohtNo.6975

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.6976398030440083,2022-06-16

Madalaim hind0.000153823138845251,2025-04-10

Avalik plokiahelGODE

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

