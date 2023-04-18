GMX

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

KohtNo.274

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)104.01%

Ringlev varu10,287,974.41210857

Maksimaalne varu13,250,000

Koguvaru10,287,974.41210857

Ringluse määr0.7764%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim90.88797255032739,2023-04-18

Madalaim hind9.628528383979246,2025-04-06

Avalik plokiahelARB

TutvustusGMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

