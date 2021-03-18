GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

NimiGMEE

KohtNo.1628

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu1,719,305,151.18846

Maksimaalne varu0

Koguvaru3,180,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-03-18 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.75497818,2021-04-08

Madalaim hind0.001355949856802306,2025-07-06

Avalik plokiahelETH

Loading...