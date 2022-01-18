GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

NimiGARI

KohtNo.1589

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.15%

Ringlev varu561,537,169

Maksimaalne varu979,444,315.55

Koguvaru979,444,315.55

Ringluse määr0.5733%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.0509175415173795,2022-01-18

Madalaim hind0.001662954237778263,2025-08-01

Avalik plokiahelSOL

TutvustusGARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
GARI/USDT
Gari Token
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (GARI)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
GARI/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (GARI)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...