FUCOIN

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

NimiFUCOIN

KohtNo.2218

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu194,529,579,979

Maksimaalne varu10,000,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000,000

Ringluse määr0.0194%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000362901063758805,2025-02-07

Madalaim hind0.000000039581112066,2024-08-09

Avalik plokiahelBSC

TutvustusWHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
FUCOIN/USDT
FU Coin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (FUCOIN)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
FUCOIN/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (FUCOIN)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...