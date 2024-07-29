FTR

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

NimiFTR

KohtNo.1575

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu904,833,708.944276

Maksimaalne varu2,500,000,000

Koguvaru2,500,000,000

Ringluse määr0.3619%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.5078357820474433,2024-07-29

Madalaim hind0.003638885372081337,2025-07-21

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

