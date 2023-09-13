EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

KohtNo.2542

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu174,525,607.5

Maksimaalne varu300,000,000

Koguvaru300,000,000

Ringluse määr0.5817%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.03360438444652793,2024-03-10

Madalaim hind0.000256123717200183,2023-09-13

Avalik plokiahelETH

