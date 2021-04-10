DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

NimiDPR

KohtNo.2135

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,00%

Ringlev varu3.179.287.322,39352

Maksimaalne varu10.000.000.000

Koguvaru9.967.141.302,00769

Ringluse määr0.3179%

Väljaandmise kuupäev2021-04-10 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.33995451,2021-04-13

Madalaim hind0.000172676790509784,2025-08-05

Avalik plokiahelETH

TutvustusDeeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
DPR/USDT
Deeper Network
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DPR)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
DPR/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (DPR)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...