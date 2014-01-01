DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

KohtNo.159

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)218.18%

Ringlev varu12,399,679.47705355

Maksimaalne varu18,900,000

Koguvaru12,399,679.47705355

Ringluse määr0.656%

Väljaandmise kuupäev2014-01-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.2138 USDT

Kõigi aegade kõrgeim1642.219970703125,2017-12-20

Madalaim hind0.21389900147914886,2014-02-14

Avalik plokiahelDASH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...