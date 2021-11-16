DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NimiDAI

KohtNo.26

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0014%

Kauplemismaht/turukapital (24H)386.14%

Ringlev varu5,365,382,702.664872

Maksimaalne varu

Koguvaru5,365,382,702.664872

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti1 USDT

Kõigi aegade kõrgeim3.668397883943107,2021-11-16

Madalaim hind0.8970032280541823,2023-03-11

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...