Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

KohtNo.1577

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.35%

Ringlev varu71,160,317.18

Maksimaalne varu169,420,000

Koguvaru169,420,000

Ringluse määr0.42%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.418515268160687,2024-02-14

Madalaim hind0.018996619659761273,2025-03-29

Avalik plokiahelCOMAI

TutvustusCommune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

