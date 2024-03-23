CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

NimiCHRP

KohtNo.2438

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu413,029,583

Maksimaalne varu989,982,098

Koguvaru989,982,098

Ringluse määr0.4172%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.037145648781512185,2024-03-23

Madalaim hind0.000965393077491757,2025-08-15

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

