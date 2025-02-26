CHPD

ChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring.

NimiCHPD

KohtNo.5113

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.008357421642486398,2025-02-26

Madalaim hind0.000242568800721493,2025-05-02

Avalik plokiahelBASE

TutvustusChirpPad is a SocialFi launchpad with a deflationary token model, that combines funding, and a unique protocol for social monitoring.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

