CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

NimiCHEQ

KohtNo.1008

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.09%

Ringlev varu642,492,815

Maksimaalne varu1,243,225,903

Koguvaru1,248,822,838

Ringluse määr0.5167%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.7058000107411805,2021-11-29

Madalaim hind0.012413606257030118,2025-07-02

Avalik plokiahelCHEQ

TutvustusCheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

