CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

KohtNo.1147

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.08%

Ringlev varu996,964,787.612133

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru996,964,787.612133

Ringluse määr0.9969%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.8087050671825415,2025-02-10

Madalaim hind0.000097292665942939,2025-02-09

Avalik plokiahelSOL

TutvustusCAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...