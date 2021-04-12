BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

NimiBUNNY

KohtNo.3227

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu510,232

Maksimaalne varu1,000,000

Koguvaru910,789

Ringluse määr0.5102%

Väljaandmise kuupäev2021-04-12 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim553.31998667,2021-04-27

Madalaim hind0.04512060669859712,2025-04-07

Avalik plokiahelBSC

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...