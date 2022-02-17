BSPT

Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode.

NimiBSPT

KohtNo.5349

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev2022-02-17 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.05 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.13911373768667282,2022-02-18

Madalaim hind0.000029564578177158,2025-06-09

Avalik plokiahelETH

