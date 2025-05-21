BROAK

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

NimiBROAK

KohtNo.2049

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.07%

Ringlev varu618,540,783.2832206

Maksimaalne varu690,000,000

Koguvaru690,000,000

Ringluse määr0.8964%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.013834281736984748,2025-06-03

Madalaim hind0.00037184903730048,2025-05-21

Avalik plokiahelBASE

TutvustusMeet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
BROAK/USDT
Broak on Base
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BROAK)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
BROAK/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BROAK)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...