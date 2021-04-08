BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NimiBOSON

KohtNo.1091

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1.13%

Ringlev varu148,694,454.4901309

Maksimaalne varu200,000,000

Koguvaru200,000,000

Ringluse määr0.7434%

Väljaandmise kuupäev2021-04-08 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim6.92578088,2021-04-09

Madalaim hind0.07523750110085164,2025-09-02

Avalik plokiahelETH

TutvustusBoson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

