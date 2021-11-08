BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

NimiBOO

KohtNo.1523

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.62%

Ringlev varu9,390,930.32215674

Maksimaalne varu13,666,000

Koguvaru9,390,930.32215674

Ringluse määr0.6871%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim39.99008268429096,2021-11-08

Madalaim hind0.250611104420171,2025-04-06

Avalik plokiahelSONIC

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

BOO/USDT
Spookyswap
