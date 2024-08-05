BOOE

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

NimiBOOE

KohtNo.707

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.91%

Ringlev varu96,191,009

Maksimaalne varu100,000,000

Koguvaru100,000,000

Ringluse määr0.9619%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.8132865790759094,2024-10-16

Madalaim hind0.008879381003767716,2024-08-05

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

