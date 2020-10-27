BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

NimiBOND

KohtNo.2033

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)3.15%

Ringlev varu7,910,262.29101514

Maksimaalne varu10,000,000

Koguvaru10,000,000

Ringluse määr0.791%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim185.92532004,2020-10-27

Madalaim hind0.1420794991809,2025-07-02

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Loading...