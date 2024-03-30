BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

KohtNo.2076

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu40,057,909.37023298

Maksimaalne varu42,000,000

Koguvaru42,000,000

Ringluse määr0.9537%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim4.2763998001721975,2024-03-30

Madalaim hind0.0219569617569079,2025-09-02

Avalik plokiahelETH

TutvustusBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

