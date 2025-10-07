BABYBNB

Join the $BABYBNB community and watch your investment grow like a baby’s cuteness!

NimiBABYBNB

KohtNo.3136

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu1,000,000,000

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr1%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.00174604326764468,2025-10-07

Madalaim hind0.000065185235380156,2025-12-02

Avalik plokiahelBSC

TutvustusJoin the $BABYBNB community and watch your investment grow like a baby’s cuteness!

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

BörsDEX+
Ostke krüptotTurudHetketurgFutuurid500XTeenigeSündmused
Rohkem
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
BABYBNB/USDT
BabyBnb
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BABYBNB)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avatud orderid (0)
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
BABYBNB/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (BABYBNB)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avatud orderid (0)
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...