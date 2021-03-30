AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)16.25%

Ringlev varu166,705,587.99846825

Maksimaalne varu0

Koguvaru270,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2021-03-30 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim165.36907993744018,2021-11-06

Madalaim hind0.12343134,2020-11-06

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

