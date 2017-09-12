AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

KohtNo.1154

Ringlev varu6,000,000

Maksimaalne varu10,000,000

Koguvaru10,000,000

Ringluse määr0.6%

Kõigi aegade kõrgeim11.093199729919434,2017-09-12

Madalaim hind0.0291590858799,2020-05-06

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

