AURA

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

NimiAURA

KohtNo.4391

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru514,651,343.153329

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.21775856036612545,2022-08-08

Madalaim hind0.003605899566061821,2025-05-14

Avalik plokiahelAURA

TutvustusAura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Sektor

Sotsiaalmeedia

AURA/USDT
Aura Network
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (AURA)
--
24 h summa (USDT)
--
AURA/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (AURA)
--
24 h summa (USDT)
--
