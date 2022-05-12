ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NimiARG

KohtNo.1176

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)25.45%

Ringlev varu8,749,266

Maksimaalne varu20,000,000

Koguvaru20,000,000

Ringluse määr0.4374%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim9.145308590529966,2022-11-18

Madalaim hind0.4221301026710237,2022-05-12

Avalik plokiahelCHZ

TutvustusArgentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
ARG/USDT
Argentine Football
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ARG)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
ARG/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (ARG)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...