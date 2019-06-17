ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

NimiALGO

KohtNo.49

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0005%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.53%

Ringlev varu8,732,777,513.391464

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru10,000,000,000

Ringluse määr0.8732%

Väljaandmise kuupäev2019-06-17 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.05 USDT

Kõigi aegade kõrgeim3.28017860614,2019-06-21

Madalaim hind0.08761089660746404,2023-09-11

Avalik plokiahelALGO

Tutvustus

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

