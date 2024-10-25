AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

NimiAI16Z

KohtNo.371

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)4.33%

Ringlev varu1,099,996,918.3131597

Maksimaalne varu1,099,999,958.01

Koguvaru1,099,996,918.3131597

Ringluse määr0.9999%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim2.479160142705961,2025-01-02

Madalaim hind0.001725457772544541,2024-10-25

Avalik plokiahelSOL

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

