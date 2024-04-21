2MOON

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Nimi2MOON

KohtNo.2892

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu63,466,533,600

Maksimaalne varu100,000,000,000

Koguvaru100,000,000,000

Ringluse määr0.6346%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.000148890258246466,2024-04-21

Madalaim hind0.000001022454904529,2025-05-31

Avalik plokiahelBSC

TutvustusMOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.