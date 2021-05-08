1INCH

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Nimi1INCH

KohtNo.149

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1,49%

Ringlev varu1 396 095 115,824982

Maksimaalne varu1 500 000 000

Koguvaru1 500 000 000

Ringluse määr0.9307%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim7.86665504,2021-05-08

Madalaim hind0.1494993160665512,2025-04-07

Avalik plokiahelETH

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Loading...