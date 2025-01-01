MEXC DEX+ teenuseleping

Tutvustus A) See MEXC teenuse leping ("leping") on leping teie ("teie" või "kasutaja") ja MEXC Global ("meie" või "MEXC") vahel. See sätestab tingimused, mis reguleerivad MEXC DEX toodete (edasipidi kui ‘DEX’) ja nendega seotud kauplemisteenuste kasutamist saidi mexc.com või mis tahes meiega seotud veebisaidi, rakendusliidese või mobiilirakenduse (üldiselt "platvorm") kaudu. B) Selle lepingu tingimused täiendavad kasutajalepingut, privaatsuspoliitikat, riskide avaldamist või muid MEXC DEX toodete või nendega seotud kauplemisteenustega seotud lepingut või väljaannet, mida MEXC võib aeg-ajalt avaldada (ühiselt: juriidilised dokumendid). Kui selle lepingu tingimused erinevad juriidilistes dokumentides sisalduvatest tingimustest, kehtivad selle lepingu tingimused. Enne meie DEX toodete ja nendega seotud teenuste kasutamist lugege see leping ja juriidilised dokumendid hoolikalt läbi. C) Kui kasutate MEXC DEX tooteid ja nendega seotud kauplemisteenuseid (edaspidi: teenus või teenused), tähendab see, et olete käesoleva lepingu tingimused ja juriidilistes dokumentides sätestatud tingimused läbi lugenud, nendega nõustunud ja neist täielikult aru saanud (sealhulgas kõik muudatused, mida me aeg-ajalt avaldame). Kui te ei nõustu selles lepingus või juriidilistes dokumentides sätestatud tingimustega, soovitatakse teil teenuste kasutamine viivitamatult lõpetada. Kui jätkate teenuste kasutamist, tähendab see, et olete täies ulatuses nõustunud selles lepingus ja juriidilistes dokumentides sätestatud tingimustega. D) Pange tähele, et teatud jurisdiktsioonides elavad kasutajad ei pruugi teenusele juurde pääseda, sealhulgas Põhja-Korea, Kuuba, Sudaan, Süüria, Iraan, Mandri-Hiina, Singapur, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Hongkong, Vene kontrolli all olev Ukraina piirkond (praegu hõlmab Krimmi, Donetski ja Luganski piirkondi) Sevastopol ja Kanada (nimetatakse kokku kui "keelatud riigid"). Ülaltoodud nimekiri ei ole ammendav ja MEXC võib seda ühepoolselt muuta ilma teid ette teatamata.

MEXC DEX+ tooted ja teenused A) Teenused koosnevad agregaatoritest, mis võimaldavad teil vahetada teatud digitaalseid varasid mitmesuguste plokiahelavõrkude ("kolmanda osapoole plokiahelad") kaudu. Teenuste osutamisel toimib MEXC teabe kuvamisplatvormina ja agendina, kes esitab teie nõuetekohaste juhiste alusel müügi- või ostuordereid ("Order"). Siiski ei garanteeri MEXC nimetatud orderite täitmist ega ka selliste orderite õigeaegset esitamist. B) Digitaalrahakottidel võivad olla mitmesugused plokiahela tehnoloogia detsentraliseeritud omadused. Need detsentraliseeritud teenused erinevad pankade finantseerimisasutustest. Mõistate ja nõustute, et MEXC ei vastuta teie privaatvõtme ja seemnefraasi salvestamise eest. Teie privaatvõti ja mälufraas on usaldatud nõuetekohaselt volitatud kolmanda osapoole teenusepakkujale. Lisaks nõustute ja mõistate, et oma MEXC konto ja parooli konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest vastutate ainuisikuliselt ning vastutate kõigi oma MEXC kontol tehtud toimingute eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, teabe avaldamine, teabe väljastamine, veebis klõpsamine nõusoleku saamiseks või erinevate reeglite lepingute esitamine, lepingute või ostuteenuse veebis uuendamine jne). Võtate täieliku vastutuse kõigi teie kontode ja paroolide abil tehtud toimingute ja avalduste eest C) MEXC DEX+ teenuste kasutamiseks võite linkida oma isikliku digitaalse rahakoti. Sellistel juhtudel luuakse ja salvestatakse privaatvõti ja märgusõnafraas ainult teie vastutusel. Ei MEXC-l ega ühelgi volitatud kolmanda osapoole teenusepakkujal pole juurdepääsu teie rahakotile. Teie vastutate ainuisikuliselt kõigi teie rahakotiga seotud tehingute eest, olenemata teie nõusolekust või volitusest. Te võtate täieliku vastutuse sellest tulenevate tagajärgede eest. D) Meie teenuste esiletoodud loendites kuvatavad digitaalsed varad määravad kindlaks mitmed tegurid, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende asetus tööstusharu tunnustatud digitaalsete varade andmeanalüüsi platvormidel, nagu coingecko.com, digitaalvara toimivus teenustes ja meie esiletõstetud loenditega seotud eeskirjad. Saate aru ja nõustute, et me ei toeta ega propageeri ühtegi digitaalset vara ühegi esiletoodud kirje kaudu. Meil on õigus oma äranägemisel lisada, muuta, värskendada või eemaldada mis tahes esiletoodud kirjetest või teenustest mis tahes digitaalseid varasid. E) Nõustute, et kasutate teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel ja te ei kasuta teenuseid kohaldatavate seaduste mittejärgimise vahendina. Samuti nõustute järgima seda lepingut, teenusetingimusi, kõiki reegleid, tingimusi ja muid teateid või asjakohaseid lepinguid, mida MEXC aeg-ajalt avaldab ja värskendab, sealhulgas teadaanded, protseduurijuhised, riskide avalikustamine ning muud reeglid ja tingimused. F) Nõustute, et teenus on toote varajane versioon ja seda ei ole veel täielikult auditeeritud. Me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mida võite kogeda, samuti ei ole meil kohustust hüvitada teile mis tahes kaotatud digitaalseid varasid seoses selliste prototüüptoodete või -teenuste kasutamisega.

Tasud A) Teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise ajal võivad teil tekkida erinevad gaasitasud. Teenuste raames mis tahes kolmanda osapoole plokiahelas genereeritud gaasitasud maksate teie. B) Kolmanda osapoole protokollitasud. Teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise ajal võivad kaasneda ka muud kolmanda osapoole protokollitasud, sealhulgas, kuid mitte ainult, digitaalsete varade ülekanne. Vastutate ainuisikuliselt kõigi nende kolmanda osapoole protokollitasude eest, mis võivad tekkida. C) Teenustasud. Pange tähele, et MEXC ei võta praegu mingeid tasusid ("teenustasud"), kuid jätame endale õiguse nõuda teilt edaspidi teenustasusid. Võime teilt teenuste osutamise eest võtta teatud teenustasusid. Teenustasud võivad olla protsent teie teenuste kaudu tehtud tehingu summast. Teenuste kasutamise eest tasumisel arvestame teie tehingusummast maha kohaldatavad teenustasud. Mis tahes teenustasude ajakava avaldatakse aeg-ajalt meie platvormil ja me jätame endale õiguse ajakohastada sellist tasude ajakava, kui see on olemas, oma äranägemise järgi.

Riski lahtiütlus A) Teenused lubavad kaubelda väga keerukate ja volatiilsete finantsinstrumentidega ja nendega kauplemine võib tekitada mitmeid riske, sealhulgas küberturvalisuse riskid ja kahjumi risk, mistõttu soovitame teil end nendega kaasnevate riskidega kurssi viia. Kui kasutate meie teenuseid, tähendab see, et olete end kaasnevate riskidega kurssi viinud. B) Mõistate ja nõustute, et kui lunastate oma digitaalseid varasid või neile juurde pääsete, võib tegelikult kuluv aeg digitaalsete varade digitaalsesse rahakotti jõudmiseks erineda ning teie digitaalse rahakotti vastuvõetud ja kuvatud digitaalvarad on lõplikud. MEXC ei vastuta eelnimetatust tulenevate kahjude eest. C) Nõustute, et kannate kõik kahjud, mis tulenevad teie enda süül või veast, sealhulgas, kuid mitte ainult: tehingujuhiste mittejärgimine, õigeaegsete tehingute tegemine meie teenuste kaudu, konto turvaseadete unustamine või lekkimine, paroolide mõramine, teie paroolide ja arvuti valede sisestamise või aadressi ülekanne või saate digitaalseid varasid. D) Kasutades teenust rahakoti linkimise kaudu, mida MEXC või selle volitatud kolmandatest osapooltest teenusepakkujad ei kontrolli, tunnistate ja nõustute, et kannate kõik tagajärjed ja kohustused, mis tulenevad sellest tulenevalt või sellega seotud tehingutest. MEXC ega tema volitatud kolmandatest isikutest teenusepakkujad ei vastuta sellest tulenevate kahjude ega volitamata tehingute eest. E) Mõistate ja nõustute, et teenuste kasutamisel võite pääseda ligi ja kasutada kolmandate osapoolte plokiahelaid. MEXC ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud teie kolmandate osapoolte plokiahelate kasutamisest või juurdepääsust neile. MEXC ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud lepingu haavatavuste tõttu; häkkimise juhtumid; äritegevuse peatamine, lõpetamine; pankrot; ebanormaalne vedrustus; või kolmanda osapoole plokiahela toimingute või muude võimalike riskide lõpetamine. Lisaks nõustute kandma kõik kahjud, mida võite ülalnimetatud riskide tõttu kanda. Kui kannatate ülalnimetatud riskide tõttu kahju, mõistate ja nõustute, et kõik teie digitaalsesse rahakotti salvestatud digitaalsed varad võivad jäädavalt kaduda. F) Teenus võib sisaldada ka linke või funktsioone, mis võimaldavad juurdepääsu kolmandate osapoolte veebisaitidele („Kolmandate osapoolte veebisaidid“) ja rakendustele („Kolmandate osapoolte rakendused“) või muul viisil kuvada, lisada või kättesaadavaks teha kolmandate osapoolte sisu, andmeid, teavet, teenuseid, rakendusi või materjale („Kolmandate osapoolte materjalid“). Teenustes olevad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele ei tähenda, et MEXC toetab seal pakutavaid tooteid, teenuseid, teavet ja lahtiütlemisi ning MEXC ei garanteeri neis sisalduva teabe täpsust. Kui klõpsate kolmanda osapoole veebisaidile või kolmanda osapoole rakendusele viival lingil või sellele juurde pääsete ja kasutate, kuigi me ei pruugi teid hoiatada, et olete meie teenustest lahkunud, kehtivad teile mõne teise veebisaidi või sihtkoha nõuded ja tingimused (sealhulgas privaatsuspoliitika/teatised). Sellised kolmanda osapoole veebisaidid, kolmanda osapoole rakendused ja kolmanda osapoole materjalid ei ole MEXC kontrolli all ning võivad olla "avatud" rakendused, millele ei ole võimalik pöörduda. MEXC ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide, kolmandate osapoolte rakenduste ega kolmandate osapoolte materjalide eest. MEXC pakub linke nendele kolmandate osapoolte veebisaitidele ja kolmandate osapoolte rakendustele ainult mugavuse huvides ega vaata üle, kinnita, jälgi, garanteeri ega esita mingeid väiteid seoses kolmandate osapoolte veebisaitidega või kolmandate isikute rakendustega või nende toodete või teenustega või nendega seotud kolmanda osapoole materjalidega. Kasutate kõiki linke kolmandate osapoolte veebisaitidel, kolmandate osapoolte rakendustes ja kolmandate osapoolte materjalides omal riskil. MEXC ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud selliste kolmandate isikute toodete ja teenuste kasutamisest kolmandate osapoolte veebisaitidel ja rakendustes. MEXC ja iga kolmanda osapoole veebisait ja kolmanda osapoole rakendus on iseseisvad juriidilised isikud ning käesolev leping ei kujuta endast pooltevahelist esindus-, partnerlus- või koostöösuhet. MEXC ja iga kolmanda osapoole veebisait ja kolmanda osapoole rakendus vastutavad oma vastavate nõuete, võlgade ja vaidluste eest, mis tulenevad nende vastavate lepingute täitmisesest. G) Kolmanda osapoole plokiahela tõrked. Mõistate ja nõustute, et kui MEXC või mis tahes kolmanda osapoole plokiahel ei saa korralikult töötada või teenused katkevad järgmiste tingimuste tõttu ja te ei saa teenuseid kasutada või ei saa teha käske ega sooritada seotud toiminguid või tehinguid, sealhulgas ilma piiranguteta rike, viivitus, katkestus, süsteemi reageerimise puudumine, süsteemi reageerimise hilinemine või mis tahes muud ootamatud asjaolud, mis võivad tekkida MEX-il ja/või C-le ei tekitata kahju. Need asjaolud hõlmavad, kuid ei ole nendega piiratud: Kolmanda osapoole plokiahel(aid) peatab ja/või lõpetab oma äritegevuse, lõpetab tegevuse ja/või peatab või lõpetab ebatavaliselt teenused;

Teenuse peatamine hoolduse tõttu, nagu on teatanud MEXC või kolmanda osapoole plokiahel;

Süsteem ei suuda andmeid edastada;

vääramatu jõu sündmus(ed), mis viivad kolmanda osapoole plokiahela peatamiseni;

Kolmanda osapoole plokiahela teenuse katkestus või viivitus, mis on tingitud häkkimisest, arvutiviirustest, tehnilistest kohandustest või tõrgetest, veebisaidi versiooniuuendustest, pangaprobleemidest, juriidilistest või valitsuse määrustest tulenevate ajutiste sulgemiste tõttu jne;

Kolmanda osapoole plokiahela teenuse katkestus või viivitus, mis on põhjustatud tema arvutisüsteemi kahjustusest, defektsest või tavapärasest töövõimetusest;

kahjud, mis tulenevad tehnilistest probleemidest, mida ei ole võimalik prognoosida ega lahendada tööstuses olemasoleva tehnoloogiaga;

Teie või teiste kolmandate isikute kaotused, mis tulenevad kolmanda isiku süül või viivitusest;

Teie või muude kolmandate isikute kaotused, mis tulenevad seaduste, määruste ja/või valitsuse korralduste muutmisest;

Teie või kolmandate isikute kahjud, mis tulenevad vääramatu jõu sündmustest, mis on põhjustatud ettenägematutest, vältimatutest ja/või lahendamatutest objektiivsetest asjaoludest. Mõistate ja nõustute, et eelnimetatud põhjused võivad põhjustada ebatavalisi tehinguid, hinnakõikumisi, turukõikumisi, turukatkestusi ja muid võimalikke ebatavalisi asjaolusid. Samuti mõistate, et siinne riskide avalikustamise avaldus ei ole ega saa olla kõikehõlmav ega ammendav. MEXC võib tegelike asjaolude põhjal keelduda teie käskude täitmisest. Lisaks mõistate ja nõustute, et MEXC ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad eelnimetatud asjaoludest või on nendega seotud. Eriline meeldetuletus: Meie teenuseid kasutades loetakse, et olete nõustunud sellega kaasnevaid võimalikke riske ise juhtima, hindama digivaradesse investeerimise väärtust ja riske ning kandma võimalikke finantsriske seoses kõigi oma investeeringute kaotamisega. Eeldatakse, et olete enne mis tahes marginaaliga kauplemist nõustunud võtma arvesse oma finantstingimusi ja riskitaluvust ning te mõistate selgelt digitaalsete varade investeerimisega seotud riske. Saate aru, et võite teenida kasumit või kanda kahju, kui tegelete digitaalsete varadega marginaaliga kauplemisel. Selle lepingu riskide meeldetuletus ei loetle kõiki digitaalsete varade marginaaliga kauplemisega seotud riske. Siinkohal soovitatakse teil sellest selgelt aru saada ja meelde tuletada, et selline investeering võib sisaldada suuri riske ja soovitatav on mõistlik investeerimine.

Finantsnõustamist ei tehta A) Te mõistate ja tunnistate, et meie teenuste kasutamine meie platvormil on täielikult teie vabatahtlik tegevus, mis põhineb teie enda majanduslikul olukorral ja teie teadmistel asjakohastest riskidest, millest kumbki ei ole mis tahes viisil seotud meie ega ühegi kolmanda osapoolega. B) Kõik tehingud, mille teiega teeme, põhinevad põhimõttel „ainult täitmine“, „mittenõustamine“ ja „nagu on“ kujul. Peate oma investeeringute tegemisel tuginema oma sõltumatule hinnangule ja teil ei ole õigust küsida, et me pakuksime teile mis tahes tehinguga seotud investeerimisnõustamist. MEXC ei paku ega ole kohustatud pakkuma teile investeerimisnõustamist.

Piiratud vastutus A) MEXC ei garanteeri teenuse toimivust ja teie vastutate meie teenuste kasutamisel oma hoolsuskohustuse täitmise eest. Te kinnitate ja nõustute, et teenuste kasutamisega seotud riskidest põhjustatud kahju või vastutuse kannate ainuisikuliselt teie ning MEXC ei võta selle eest mingit vastutust. Te mõistate ja kinnitate, et võite DEX kauplemisel kanda kahju ja te nõustute kandma kõik sellised kahjud ainuisikuliselt. B) Te kinnitate ja nõustute, et vastutate kõigi kohustuste, kahjude või mis tahes kulude eest, mis võivad meile tekkida, kui te ei täida oma kohustusi, samuti seoses MEXC tegevusega vastavalt teie orderitele või viisil, mis on lubatud selle lepingu, kasutajalepingu ja muude meie teenuste kasutamisega seotud reeglite või lepingute alusel, mida me aeg-ajalt avaldada võime. C) Te nõustute ja kinnitate, et me ei vastuta teie ees mis tahes kahjude, kulude või väljaminekute eest, mis tekivad teie suutmatuse tõttu sooritada tehingut, või mis tahes meist mitteoleneval põhjusel, mille tagajärje üle meil puudub kontroll. D) Mõistate ja nõustute, et MEXC koondvastutus ei ületa MEXC-lt saadud teenustasusid.