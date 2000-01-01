Tavakasutaja

E-post
SMS
KYC

30D tehingud

0

Kõik orderid
0

( Ostke0|Müüge0 )

180D tehingud

0

Keskm. Vabastamisaeg

<1 minut(id)

30p täitmise määr

0.00%

Keskm. Makseaeg

<1 minut(id)

P2P makseviisid

P2P makseviis: Krüptode müümisel kuvatakse lisatud makseviis ostjatele kui üks Teie vastuvõetavaid makseviise. Veenduge, et teie maksekonto nimi ühtiks Teie MEXC verifitseeritud nimega. Saate lisada kuni 10makseviisi.

Krüptoväljalaske kinnitamise seaded

Kohandatud sagedus

Teatised

Lubage või kohendage Telegrami teatised

Orderid

Platvormi teatised

Rakenduse tõuketeatis

E-post

SMS teatised

Ujuvad teatised

Brauseri vestluse alarmihelid

Kaebused

Platvormi teatised

Rakenduse tõuketeatis

E-post

SMS teatised

Ujuvad teatised

Muud

Platvormi teatised

Rakenduse tõuketeatis

E-post

SMS teatised

Jälgimised

Kaupleja jälgimine
Registreerimisaeg
Tegevus

Must nimekiri

Blokeeritud kasutaja
Keskmine makseaeg
Keskmine vabastamisaeg
Blokeerimis aeg
Tegevus
Ülevaated (0)
-- %
Heade ülevaadete määr
Rohkem andmeid pole saadaval