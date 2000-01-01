MEXC MasterCard
Taotleme MEXC MasterCardi ja lisame vahendeid Teie krüptosaldoga
Taotlemise reeglid
Ülemaailmne tarbimine
Kasutage seda oma veebiostudeks kogu maailmas
Lisage vahendeid oma krüptosaldoga igal ajal
Looge kaart vaid 3 sammuga
Taotlege online
MasterCardi taotlemiseks online MEXC veebisaidil peate täitma põhjalikuma KYC ning esitama fotod passist ja endast.
Aktiveerige online
Pärast taotluse heakskiitmist saate oma MEXC MasterCardi veebis aktiveerida ja vahendeid kaardile lisada oma MEXC kontolt.
Kaart valmis
Teie MEXC MasterCard on nüüd aktiveeritud. Teie saate oma MEXC MasterCardi kasutada tarbimiseks.
Eelised
Lihtsam
Taotlege online, kohtumist pole vaja.
Virtuaalkaarti saab kohe kasutada.
Turvalisem
3D Secure (3DS) tagab Teie tehingute ohutuse.
Saage reaalajas hoiatusi oma nutitelefonis igast tehingust ning olge alati teadlik oma vahendite voost.
Mugavam
See kaart toetab veebis ostlemist kogu maailmas läbi MasterCardi võrgu.