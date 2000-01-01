MEXC likviidsuspartnerluse programm
Liituge MEXC-is toetava ülemaailmse tipptasemel P2P kauplejate võrgustikuga
Eksklusiivne programm proaktiivsetele P2P kauplejatele
Postitage konkurentsivõimelisi kuulutusi, hoidke turud likviidsed ja andke MEXC ökosüsteemile võimalus avada garanteeritud igakuiseid preemiaid.
Kasvatage oma P2P ettevõtet koos meiega
Saage MEXC P2P-s likviidsuse pakkumise eest kuni 1000 USDT igakuist preemiat
Hüved
Garanteeritud igakuised preemiad
Püsige aktiivne, postitage kuulutusi ja pakkuge likviidsust konkurentsivõimeliste hindadega. Saate iga kuu fikseeritud USDT väljamakseid, mis põhinevad teie tulemustel.
Suurem nähtavus
Hankige P2P turul prioriteetne paigutus, et suurendada orderite voogu ja kasvatada oma kauplemispositsiooni.
Spetsiaalne kontotugi
Uute töötajate leidmiseks, vaidluste lahendamiseks ja personaalseks teeninduseks võtke otse ühendust piirkondliku MEXC esindajaga.
Kuidas teenida tulu
Püsige aktiivne, hoidke oma kuulutused konkurentsivõimelistena ja säilitage ühtlane toimivus, et avada suuremaid väljamakseid.
Suurendage aktiivsust
Kuulutuste ulatuse ja kaasatuse suurendamiseks püsige pidevalt võrgus.
Suurendage kuulutuste konkurentsivõimet
Pakkuge paremaid hindu, et meelitada ligi rohkem ostjaid ja edendada tehinguid.
Suurendage täitmise määra
Kasutajate usalduse võitmiseks hoidke kiiret reageerimisaega ja head teenindust.
Mida rohkem panustate, seda rohkem teenite.
Kuus võite teenida kuni 1000 USDT ja lõplik preemiasumma varieerub turu tõttu ning seda võidakse üle vaadata.
Kes saavad kandideerida?
Aktiivne P2P kaupleja teil on soov teenida stabiilset igakuist tasu regulaarsete kuulutuste postitamise eest
Kaupmees teisel börsil parema nähtavuse ja stiimulite otsimine
Individuaalne kaupleja valmis saama võtjast tegijaks ja hakkama reklaamitegevuse pealt teenima
Kasvava turu partner kasutajate kaasamise ja orgaanilise mahu toomise abistamine meie P2P ökosüsteemis
Kas olete valmis MEXC-ga teenima hakkama?
Kuidas see toimib?
1
Rakendage
Täitke avalduse vorm ja lisage tõend kaupleja tegevuse kohta teiselt platvormilt, sh hiljutine kauplemismaht. See aitab meil hinnata teie kogemust ja usaldusväärsust.
2
Taotluse läbivaatamine
Meie meeskond vaatab esitatud taotlusi üle igal nädalal. Programmi piirangute tõttu aktsepteeritakse iga turu jaoks ainult valitud arvu kaupmehi, et säilitada preemiate jätkusuutlikkus.
3
Nõustuge ja registreeruge
Avaldusi vaadatakse läbi igal nädalal. Programmi terviklikkuse säilitamiseks on osalemine piiratud valitud arvu kaupmeestega igas piirkonnas.
4
Hakake teenima
Hakake regulaarselt konkurentsivõimeliste hindadega müügikuulutusi postitama, et püsida soodustuse saaja ja saada igakuist likviidsuspreemiat.
Avastage MEXC likviidsuspartnerite programm
Lisateabe saamiseks võtke otse ühendust MEXC esindajaga.
