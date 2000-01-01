MEXC P2P kaupmeeste programm

Liituge ülemaailmse parimate P2P kauplejate võrgustikuga ja nautige eksklusiivseid hüvesid oma kasvamise ajal.

Kaupmehe eelised

Lisaks null P2P kauplemistasule saavad erineva tasemega kaupmehed nautida mitmeid eeliseid

Kinnitatud müüja
Kinnitatud
Peamine
Pärand
Omab erimärki
Juurdepääs kaupleja portaalile
Integreerige kauplemine meie API kaudu
Täiustatud hüved
BIZ kaupmees
BIZ
Kohandatud avatar brändingu jaoks
Maksimaalne 0 edasilükatud orderite arv
Kõrge prioriteediga kaupleja tugi
Sissemakse nõuded varieeruvad riigiti/regiooniti, usaldusraha valuuta ja kohalike riskipoliitikate lõikes.

Pakume:

Kaupmehe portaal

Juhtige oma P2P äri nagu professionaal – kõik ühes kohas. Juurdepääs täiustatud tööriistadele kuulutuste haldamiseks, orderite jälgimiseks ja toimivuse optimeerimiseks.
Kinnitatuse märgis

Looge kohene usaldus. Paistke silma oma ärinime kõrval oleva kinnitatud märgiga ja meelitage ligi rohkem väärtuslikke ostjaid.
Pühendunud klienditeenindus

Saage prioriteetset tuge ööpäevaringselt. Meie spetsiaalne kaupmeeste kanal tagab, et te ei pea kunagi ootama, kui tehing on käsil.

Eeliste võrdlus

Kandideerige MEXC P2P kaupmeeste programmiga liitumiseks

Enne kaupmehe tööriistadele, nähtavuse eelistele ja astmelistele preemiatele juurdepääsu saamist peate vastama järgmistele põhinõuetele.
SMS-verifitseerimine
E-posti teel kinnitamine
Põhjalikum KYC
Asjakohane P2P kauplemiskogemus
Kinnitus on nõutav
Tähtis teade: Taotluse esitamine ei taga heakskiitu. Iga taotlust vaadatakse üle vastavusajaloo, kauplemiskäitumise ja platvormi reeglite järgimise põhjal. Ainuüksi miinimumkriteeriumite täitmine ei taga vastuvõtmist. Petturliku tegevuse, pesukauplemise või eeskirjade rikkumisega seotud kontod diskvalifitseeritakse koheselt. Ülevaatamise aeg: Avaldusi töödeldakse tavaliselt 7 tööpäeva jooksul. Veenduge, et teie e-posti ja rakenduste märguanded oleksid värskenduste saamiseks lubatud.

KKK

Miks pean kaupmehe staatuse taotlemiseks läbima põhjalikuma KYC kinnituse?

Turvalise ja nõuetele vastava kauplemiskeskkonna säilitamiseks peavad kõik MEXC P2P kaupmehed läbima põhjalikuma KYC kinnituse. See tagab usalduse, läbipaistvuse ja turvalise kogemuse nii kaupmeestele kui ka ostjatele.