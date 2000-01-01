MEXC P2P kaupmeeste programm
Liituge ülemaailmse parimate P2P kauplejate võrgustikuga ja nautige eksklusiivseid hüvesid oma kasvamise ajal.
Lisaks null P2P kauplemistasule saavad erineva tasemega kaupmehed nautida mitmeid eeliseid
Kaupmehe portaalJuhtige oma P2P äri nagu professionaal – kõik ühes kohas. Juurdepääs täiustatud tööriistadele kuulutuste haldamiseks, orderite jälgimiseks ja toimivuse optimeerimiseks.
Kinnitatuse märgisLooge kohene usaldus. Paistke silma oma ärinime kõrval oleva kinnitatud märgiga ja meelitage ligi rohkem väärtuslikke ostjaid.
Pühendunud klienditeenindusSaage prioriteetset tuge ööpäevaringselt. Meie spetsiaalne kaupmeeste kanal tagab, et te ei pea kunagi ootama, kui tehing on käsil.