P2P ostuülesanded

3
USDT

Lõpetage oma esimene P2P ost

Järgige õpetust ja lõpetage oma esimene P2P ost mis tahes summas, et saada 3 USDT futuuride boonus.

8
USDT

Koguge 100 USDT P2P ostudena

Koguge minimaalselt 100 USDT P2P ostudena 7 päeva jooksul pärast Teie esimest ostu saamaks 8 USDT futuuride boonusena.

Kauplemisülesanded

1
USDT

Lõpetage oma esimene hetkekursiga kauplemine

Lõpetage mis tahes summas hetkekursiga kauplemine saamaks 1 USDT futuuride boonusena.

3
USDT

Lõpetage esimene futuuride kauplemine

Lõpetage mis tahes summas futuuride kauplemine saamaks 3 USDT futuuride boonusena.

Veel põnevaid ülesandeid

5
USDT

Kutsuge sõpru, et preemiaid jagada

Kutsuge sõpru MEXC-ga liituma. Kui Teie sõber kogub 7 päeva jooksul pärast registreerumist P2P ostudena 100 USDT, saate nii Teie kui Teie sõber 5 USDT futuuride boonust.

10,000
USDT

[New User Exclusive] Jagage 10,000 USDT

Uutel kasutajatel on võimalus jagada 10,000 USDT preemiafondi, et käivitada nende kauplemisteekonda.

Sündmuse reeglid

  1. Osalejad peavad ülesande lõpetama, klõpsates iga ülesande sinist nuppu. Kasutajad võivad ülesande lõpetada mis tahes ajal sündmuse perioodil, et preemiad teenida. Mis tahes muu viis ülesande lõpetamiseks loetakse kehtetuks.
  2. Selleks sündmuseks on sobilikud ainult kauplemised tehtud RUB, VND, UAH, INR ja MYR.
  3. Preemiaid jagatakse kord nädalas 14 päeva jooksul pärast ülesande lõpetamist. Kasutajad saavad oma boonust kontrollida, logides sisse ja navigeerides veebisaidil või rakenduses jaotisesse [Wallets] – [Futures].
  4. Osalejad peavad lõpetama vähemalt ühe [Trading Task], et ole kõlblikud [P2P Buy Crypto Task] preemiale.
  5. Boonuseid saab kasutada ainult futuuridega kauplemiseks. Kui kasumit mis tuleneb boonuseid kasutatavatest kauplemistest saab välja võtta, siis boonust ennast välja võtta ei saa.
  6. Boonust saab kasutada kauplemise marginaalina ning seda saab kasutada ka kauplemistasude, rahastustasude või kauplemiskahjumite hüvitamiseks.
  7. Boonus on maksimaalselt kehtiv 30 päeva. Mis tahes kasutamata boonused tühistatakse automaatselt pärast aegumist. Olge teadlikud sellega kaasnevast võimalikust likvideerimisriskist.
  8. Kõik osalevad kasutajad peavad rangelt kinnipidama MEXC teenusetingimustest. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida mis tahes osalejad, kes osalevad ürituse ajal ebaausas või kuritahtlikus tegevuses, sealhulgas konto hulgiloomises, isemüügis või mis tahes muus tegevuses seotud ebaseadusliku, petturliku või kahjuliku eesmärgiga.
  9. MEXC jätab endale õiguse tingimusi tõlgendada ja sündmust igal ajal ilma ette teatamata muuta või tühistada.