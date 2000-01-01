Järgige õpetust ja lõpetage oma esimene P2P ost mis tahes summas, et saada 3 USDT futuuride boonus.
Koguge minimaalselt 100 USDT P2P ostudena 7 päeva jooksul pärast Teie esimest ostu saamaks 8 USDT futuuride boonusena.
Lõpetage mis tahes summas hetkekursiga kauplemine saamaks 1 USDT futuuride boonusena.
Lõpetage mis tahes summas futuuride kauplemine saamaks 3 USDT futuuride boonusena.
Kutsuge sõpru MEXC-ga liituma. Kui Teie sõber kogub 7 päeva jooksul pärast registreerumist P2P ostudena 100 USDT, saate nii Teie kui Teie sõber 5 USDT futuuride boonust.
Uutel kasutajatel on võimalus jagada 10,000 USDT preemiafondi, et käivitada nende kauplemisteekonda.