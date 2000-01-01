Sündmuse reeglid

1 . See sündmus on avatud ainult kasutajatele, kes on läbinud KYC kinnituse. Saate oma kinnituse staatust siin kontrollida.

2 . See sündmus on avatud ainult kasutajatele, kes ostavad krüptot JPY-ga krediit-/deebetkaardi või pangaülekandega.

3 . Uued kasutajad on need, kes pole MEXC-i kunagi sissemakset teinud. Tehke oma esimene krüpto ost vähemalt 100 USDT ekvivalendi väärtuses, et saada 10 USDT. Preemiaid jagatakse 400 kasutajaga kes ees, see mees põhimõttel.

4 . Igal nädalal järjestatakse kasutajad vastavalt nende krediit-/deebetkaardi või pangaülekandega JPY-des tehtud krüptovaluutaostude koguarvule, kusjuures summa konverteeritakse USDT ekvivalendiks. 10 parimat kasutajat saavad raha tagasi järgmiselt: 1. koht saab 300 USDT; 2.–3. koht 150 USDT ja 4.–10. koht 50 USDT. Ostusummade viigi korral määratakse järjestus tehingute arvu järgi, kusjuures kõrgemal kohal on kasutajad, kes on teinud rohkem tehinguid.

5 . Kõlblikust verifitseeritakse pärast sündmuse lõppu. Kasutajad, kes ei vasta asukohanõuetele, ei kvalifitseeru preemiatele.

6 . MEXC vaatab kõik kasutajad rangelt üle. Mis tahes tehniliste meetodite kasutamine nagu skriptid, robotid, korduvad toimingud või automatiseerimine konto registreerimiseks või tegevusteks toob kaasa kohese diskvalifitseerimise. See reegel kehtib isegi siis, kui sobimatuid viise kasutatakse ainult teatud registreerimise või osalemise etappides. Lisaks diskvalifitseeritakse sündmuselt ka kasutajad, kes tegelevad eksitavas SEO tegevuses, eriti selliste märksõnadega nagu "MEXC Osta", "MEXC Sisselogimine", "MEXC Ametlik" või "MEXC OTC".

7 . Need reeglid jõustuvad 0. MEXC jätab endale õiguse ülevaadata sündmuse tingimused ning võtta vajalikke meetmeid, sealhulgas kasutajate ja nende varade suhtes, pahatahtliku käitumise või platvormi väärkasutamise korral.

8 . Preemiad jaotatakse 7 tööpäeva jooksul pärast iga sündmuse tsükli lõppu ja need määratakse lõpliku edetabeli alusel.

9 . Kõik osalejad peavad rangelt järgima MEXC teenusetingimusi. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida mis tahes kasutajad, kes tegelevad petturlikus või kuritahtlikus käitumises sündmuse ajal, sealhulgas mitme konto registreerimine või mis tahes muud tegevused ebaseaduslikul või petturlikul eesmärgil.

10 . MEXC säilitab nende tingimuste lõpliku tõlgendamisõiguse. Pange tähele, et neid tingimusi võidakse muuta või sündmus võidakse tühistada ilma ette teatamata. Püsige kursis, kontrollides regulaarselt nende tingimuste värskendusi ja sündmuse üksikasju.