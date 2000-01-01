Eduka sissemakse korral saate samaväärse väärtusega futuuripositsiooni
Krediit-/deebetkaart
Fiat sissemakse
Pangaülekanne
Hankige futuuride boonus ja avage positsioon
Pärast makse sooritamist hankige oma Futures boonus ja avage positsioon. Saate valida kauplemispaari ja suuna.
Sündmuse reeglid
Preemiate jagamise reeglid
• Ainult krediit-/deebetkaardi, pangaülekande või usaldusraha sissemakse kaudu tehtud usaldusraha sissemaksed on sobivad. Kolmandate osapoolte makseid ja sisemisi ülekandeid ei toetata.
• Preemiad konverteeritakse USDT-deks USDT ekvivalentväärtuse alusel orderi täitmise ajal (mitte orderi esitamise ajal).
• Preemia jaotamise lõppaeg: ()
• Üritusel osalemiseks peab minimaalne orderi summa olema suurem kui 100 USDT.
• Preemia saamiseks peab olema täidetud minimaalne futuuriorderi summa. Kui seda nõuet ei täideta, siis pretensioone ei rahuldata.
• Pärast boonuse lunastamist saavad kasutajad boonuse, mis võrdub 2%-ga sissemaksest (max 500 USDT), mis avab automaatselt turuhinnaga positsiooni isoleeritud marginaali režiimis ühes kuuest USDT-M futuuride paarist.
• Kasutajad, kellel on samas paaris avatud positsioonid või ootel orderid, ei saa seda lunastada. Enne lunastamist kontrollige oma futuuride rahakotti.
Futuuride Airdropi positsioonide kasutamise reeglid
1.Lunastage futuuride positsiooni airdrop sündmuse lehel ja seejärel minge futuuridega kauplemise lehele, et seda kohe vaadata.
2.Kasutajad saavad positsiooni airdropi tehingule lisada marginaali, et potentsiaalset kasumit suurendada, sellele TP/SL ordereid seada või positsiooni sulgeda. Pärast sulgemist, kui teie positsiooni airdropi tehing teenib kasumit, kantakse realiseeritud PNL kasutaja futuuride kontole, samas kui airdropi tehingust järelejäänud marginaal tühistatakse automaatselt. Kui airdropi tehinguga kaasneb kahjum (ilma marginaali lisamata), piirdub maksimaalne kahju airdropi tehingu positsiooniga endaga. Lisateabe saamiseks vaadake palun ametlikke juhiseid./et-EE/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Kinnitamise reeglid
1. Kasutajad peavad sissemakse tegema, kasutades oma makseviisi. Pangaülekandega sissemaksete puhul veenduge, et viitekood on õigesti sisestatud.
2. MEXC rakendab kõigi kasutajate jaoks rangeid kontrolliprotseduure. Mis tahes tehniliste manipulatsioonide kasutamine, sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilised skriptid, robotid, korduvad toimingud või konto automatiseeritud registreerimine, toob kaasa kohese diskvalifitseerimise. See poliitika kehtib rangelt, isegi kui selliseid meetodeid kasutatakse ainult registreerumise või osalemise teatud etappidel. Lisaks diskvalifitseeritakse ürituselt kasutajad, kes on seotud eksitavate SEO tavadega, eriti need, mis sihivad märksõnu nagu "MEXC ostmine", "MEXC sisselogimine", "MEXC ametlik" või "MEXC OTC".
3. MEXC jätab endale õiguse tõlgendada selle sündmuse lõplikke tingimusi ja võtta asjakohaseid meetmeid pahatahtliku tegevuse või platvormi kuritarvitamise vastu.
4. Kõik osalevad kasutajad peavad rangelt kinnipidama MEXC teenusetingimustest. MEXC jätab endale õiguse diskvalifitseerida kasutajad, kes osalevad ürituse ajal pettuses või kuritahtlikus tegevuses, sealhulgas registreerivad mitu kontot või osalevad mis tahes tegevuses, mis on seotud ebaseaduslike või petturlike eesmärkidega.
5. MEXC jätab endale nende tingimuste lõpliku tõlgendamisõiguse. Pange tähele, et neid tingimusi võidakse muuta või üritus tühistada ilma ette teatamata. Kasutajatel soovitatakse olla kursis viimaste sündmuste tingimustega.
6. Neid tingimusi peetakse MEXC kasutajalepingu ja privaatsuspoliitika lahutamatuks osaks. Mis tahes vastuolu korral on need tingimused ülimuslikud.