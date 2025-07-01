Descripción de Reglas

A medida que aumente tu cantidad de tokens MX comprometidos en el evento y el número de invitaciones válidas que consigas, tu coeficiente de compromiso será mayor, lo que incrementará tu participación en las recompensas.

Por ejemplo: Supongamos que hay dos participantes, A y B, en el evento.

A compromete 2,999 MX sin invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.

B compromete 3,000 MX y consigue 2 invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.55.

Cálculo de la recompensa de A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Cálculo de la recompensa de B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)