Fondo de Premios Total
62,500,000SOLAXY
Total Comprometido
-- MX
Cantidad Total Comprometida Válida
-- MX
  • Comienza el Compromiso de MX

    2025-07-01 14:00

  • Fin del compromiso de MX

    2025-07-02 13:50
  • Airdrop de Tokens
    2025-07-02 14:00 - 2025-07-02 15:00
  • Tiempo de Listado
    2025-07-02 16:00
1. MX Criterios de Compromiso
Detalles de Snapshot

Hasta 2025-10-07 23:26
Mi Cantidad Total Ya Válida
0 MX
Mi Coeficiente de Compromiso Estimado--
2. MX Detalles de Compromiso
Evento Finalizado

La liquidación se ha completado. ¡Si participaste con éxito en este evento, dirígete a la página de Historial de Recompensas para verificar los detalles de tus recompensas y visita tu cuenta spot para verificar si has recibido los tokens en airdrop!

  • Tradear SOLAXY/USDT

MX Mecanismo de Nivel

Nivel del eventoCondiciones para subir de nivelCoeficiente de Compromiso
V15Holdea MX100,0001
V2Invita 1 invitados válidos1.5
V3Invita a 2 invitados válidos1.55
V4Invita a 3 invitados válidos1.6
V5Invita a 4 invitados válidos1.65
V6Invita a 5 invitados válidos1.7
V7Invita a 6 invitados válidos1.75

Descripción de Reglas

A medida que aumente tu cantidad de tokens MX comprometidos en el evento y el número de invitaciones válidas que consigas, tu coeficiente de compromiso será mayor, lo que incrementará tu participación en las recompensas.

Por ejemplo: Supongamos que hay dos participantes, A y B, en el evento.

A compromete 2,999 MX sin invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.

B compromete 3,000 MX y consigue 2 invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.55.

Cálculo de la recompensa de A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Cálculo de la recompensa de B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Info del Proyecto
Solaxy es es un rollup de Capa 2 de alto rendimiento construida sobre Solana, diseñada para escalar el rendimiento manteniendo bajos los costos. Ejecuta contratos inteligentes de Solana fuera de la cadena en zkVM y liquida de forma segura en la Capa 1 de Solana. Los desarrolladores pueden usar las herramientas existentes del entorno SVM sin necesidad de modificar el código, lo que permite implementaciones rápidas y sin fricciones.
Detalles del Proyecto

Monto Total de Tokens

82,999,999,899 SOLAXY

Tipo de Token

ERC-20

Airdrops Totales

62,500,000 SOLAXY

Dirección del Contrato

https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Numero de votos

5 MX - 100,000 MX

Reglas del Evento
1. Una vez los usuarios cumplan los criterios para participar en el evento, pueden comprometer MX para ganar airdrops gratuitos.
2. Los usuarios deben completar al menos una operación de futuros (sin restricciones en cuanto al par de trading o el monto) antes de participar en el evento de Kickstarter.
3. El sistema tomará un snapshot de la cantidad de usuarios invitados válidos (válidos por 30 días) y actualizará el nivel al día siguiente. Los usuarios pueden consultar el coeficiente de nivel de su cuenta en la página del evento.
Mecanismo de Compromiso
Los usuarios pueden comprometerse en función de la cantidad máxima que se puede comprometer. Los compromisos exitosos solo se utilizarán para calcular la recompensa y MX no se congelará.
Recompensas Airdrop
Recompensa Airdrop = Cantidad comprometida válida actual del usuario / Cantidad comprometida válida de todos los usuarios * Fondo de premios total. Las recompensas se enviarán a la cuenta del usuario una vez finalizado el evento.
Recordatorio de Riesgo
1. Puede haber defectos en ciertos proyectos en términos de tecnología, operaciones y otros aspectos. Decide tu participación después de comprender completamente el proyecto.
2. El precio del proyecto por el que hayas votado puede experimentar fluctuaciones significativas debido a las condiciones del mercado u otras razones similares.
3. Es posible que no puedas retirar la totalidad o parte de tu participación en el proyecto debido a la tecnología subyacente del proyecto o motivos relacionados con la plataforma MEXC.
4. Si un solo usuario invierte de forma acumulada más de 100,000 MX en varias cuentas, es posible que las cuentas asociadas activen los mecanismos de control de riesgo de la plataforma. Procede con precaución.