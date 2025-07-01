Detalles de Snapshot
Evento Finalizado
La liquidación se ha completado. ¡Si participaste con éxito en este evento, dirígete a la página de Historial de Recompensas para verificar los detalles de tus recompensas y visita tu cuenta spot para verificar si has recibido los tokens en airdrop!
MX Mecanismo de Nivel
|Nivel del evento
|Condiciones para subir de nivel
|Coeficiente de Compromiso
|V1
|5 ≤ Holdea MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Invita 1 invitados válidos
|1.5
|V3
|Invita a 2 invitados válidos
|1.55
|V4
|Invita a 3 invitados válidos
|1.6
|V5
|Invita a 4 invitados válidos
|1.65
|V6
|Invita a 5 invitados válidos
|1.7
|V7
|Invita a 6 invitados válidos
|1.75
Descripción de Reglas
A medida que aumente tu cantidad de tokens MX comprometidos en el evento y el número de invitaciones válidas que consigas, tu coeficiente de compromiso será mayor, lo que incrementará tu participación en las recompensas.
Por ejemplo: Supongamos que hay dos participantes, A y B, en el evento.
A compromete 2,999 MX sin invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.
B compromete 3,000 MX y consigue 2 invitados válidos, por lo que el coeficiente de compromiso es 1.55.
Cálculo de la recompensa de A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Cálculo de la recompensa de B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Monto Total de Tokens
82,999,999,899 SOLAXY
Tipo de Token
ERC-20
Airdrops Totales
62,500,000 SOLAXY
Dirección del Contrato
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48
Numero de votos
5 MX - 100,000 MX
2. El precio del proyecto por el que hayas votado puede experimentar fluctuaciones significativas debido a las condiciones del mercado u otras razones similares.
3. Es posible que no puedas retirar la totalidad o parte de tu participación en el proyecto debido a la tecnología subyacente del proyecto o motivos relacionados con la plataforma MEXC.
4. Si un solo usuario invierte de forma acumulada más de 100,000 MX en varias cuentas, es posible que las cuentas asociadas activen los mecanismos de control de riesgo de la plataforma. Procede con precaución.