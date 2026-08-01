Precio de Zuzalu Inu hoy

El precio actual de Zuzalu Inu (ZUZALU) hoy es $ 0, con una variación del 1.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZUZALU a USD es $ 0 por ZUZALU.

Zuzalu Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,222, con un suministro circulante de 1.00B ZUZALU. Durante las últimas 24 horas, ZUZALU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03370959, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZUZALU experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -0.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zuzalu Inu (ZUZALU)

Cap de mercado $ 67.22K$ 67.22K $ 67.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.22K$ 67.22K $ 67.22K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zuzalu Inu es de $ 67.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZUZALU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.22K.