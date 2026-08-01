Precio de Zoof Wallet hoy

El precio actual de Zoof Wallet (ZOOF) hoy es $ 0, con una variación del 14.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZOOF a USD es $ 0 por ZOOF.

Zoof Wallet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,142, con un suministro circulante de 1.00B ZOOF. Durante las últimas 24 horas, ZOOF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00290166, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZOOF experimentó un cambio de +0.53% en la última hora y de +15.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zoof Wallet (ZOOF)

Cap de mercado $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zoof Wallet es de $ 43.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOOF es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.14K.