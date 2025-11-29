Precio de ZOO Crypto World hoy

El precio actual de ZOO Crypto World (ZOO) hoy es $ 0.00018503, con una variación del 2.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZOO a USD es $ 0.00018503 por ZOO.

ZOO Crypto World actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,698.23, con un suministro circulante de 101.06M ZOO. Durante las últimas 24 horas, ZOO cotiza entre $ 0.00018291 (bajo) y $ 0.00018896 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 25.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000829.

En el corto plazo, ZOO experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de +3.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZOO Crypto World (ZOO)

Cap de mercado $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.70K$ 18.70K $ 18.70K Suministro de Circulación 101.06M 101.06M 101.06M Suministro total 101,057,167.7808953 101,057,167.7808953 101,057,167.7808953

La capitalización de mercado actual de ZOO Crypto World es de $ 18.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOO es de 101.06M, con un suministro total de 101057167.7808953. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.70K.