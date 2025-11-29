Precio de Zedxion USDZ hoy

El precio actual de Zedxion USDZ (USDZ) hoy es $ 0.928776, con una variación del 88.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDZ a USD es $ 0.928776 por USDZ.

Zedxion USDZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,114,997, con un suministro circulante de 8.74M USDZ. Durante las últimas 24 horas, USDZ cotiza entre $ 0.46838 (bajo) y $ 0.932511 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.75, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.072763.

En el corto plazo, USDZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zedxion USDZ (USDZ)

Cap de mercado $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.80B$ 80.80B $ 80.80B Suministro de Circulación 8.74M 8.74M 8.74M Suministro total 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zedxion USDZ es de $ 8.11M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDZ es de 8.74M, con un suministro total de 87000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.80B.